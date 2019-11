சிறப்புக் கட்டுரைகள்

சூரிய மண்டலத்துக்கு வெளியில் இருந்து தண்ணீர் கொண்டுவரும் நட்சத்திரம் + "||" + A star that brings water from outside the solar system

சூரிய மண்டலத்துக்கு வெளியில் இருந்து தண்ணீர் கொண்டுவரும் நட்சத்திரம்