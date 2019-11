சிறப்புக் கட்டுரைகள்

ரூ.400 கோடி செலவில், கிருஷ்ணப்பட்டினம் துறைமுகத்தில் சமையல் எரிவாயு இறக்குமதி முனையத்தை என்.ஜி.சி. எனர்ஜி இந்தியா நிறுவுகிறது + "||" + NGC Energy India is establishing has set up a gas import terminal at Krishnapatnam port at a cost of Rs 400 crore

