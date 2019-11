சிறப்புக் கட்டுரைகள்

செப்டம்பர் மாதத்தில் 7.05 சதவீத வளர்ச்சி - நாட்டின் சேவைகள் ஏற்றுமதி 1,754 கோடி டாலராக அதிகரிப்பு + "||" + 7.05 per cent growth in September - Exports of services to the country increased by USD 1,754 billion

செப்டம்பர் மாதத்தில் 7.05 சதவீத வளர்ச்சி - நாட்டின் சேவைகள் ஏற்றுமதி 1,754 கோடி டாலராக அதிகரிப்பு