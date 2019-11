சிறப்புக் கட்டுரைகள்

2015 முதல் 2019 செப்டம்பர் வரை, இந்திய ரியல் எஸ்டேட் துறையில் தனியார் முதலீடு 1,640 கோடி டாலர் + "||" + From 2015 to September 2019, private investment in the Indian real estate sector was USD 1,640 crore

2015 முதல் 2019 செப்டம்பர் வரை, இந்திய ரியல் எஸ்டேட் துறையில் தனியார் முதலீடு 1,640 கோடி டாலர்