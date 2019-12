சிறப்புக் கட்டுரைகள்

உலக அளவில், நடப்பு ஆண்டில் விமானச் சேவை நிறுவனங்களின் லாபம் 2,590 கோடி டாலராக குறையும்; ஐ.ஏ.டி.ஏ. அமைப்பு மறுமதிப்பீடு + "||" + Worldwide, airlines' profits will drop by $ 2,590 billion in the current year; IATA System Revaluation

உலக அளவில், நடப்பு ஆண்டில் விமானச் சேவை நிறுவனங்களின் லாபம் 2,590 கோடி டாலராக குறையும்; ஐ.ஏ.டி.ஏ. அமைப்பு மறுமதிப்பீடு