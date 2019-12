சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நவம்பர் மாதத்தில், ரூபாய் மதிப்பில் நவரத்தினம், ஆபரணங்கள் ஏற்றுமதி 4.7 சதவீதம் குறைந்தது + "||" + In November, Navaratnam in rupee value Jewelry exports fell 4.7 percent

