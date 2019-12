சிறப்புக் கட்டுரைகள்

வெள்ளிக்கிழமை நிலவரப்படி4.87 கோடி ஹெக்டேரில் பயிர்கள் சாகுபடி + "||" + As of Friday Cultivation of crops in 4.87 crore hectares

வெள்ளிக்கிழமை நிலவரப்படி4.87 கோடி ஹெக்டேரில் பயிர்கள் சாகுபடி