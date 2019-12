சிறப்புக் கட்டுரைகள்

பூமியில் ஆக்சிஜன் முதன்முதலில் எப்படி உற்பத்தியானது? + "||" + How oxygen was first produced on Earth

பூமியில் ஆக்சிஜன் முதன்முதலில் எப்படி உற்பத்தியானது?