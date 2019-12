சிறப்புக் கட்டுரைகள்

தெருவிளக்கிற்கு மாற்றாக சீனத்து செயற்கை நிலவுகள் + "||" + Chinese artificial moons as an alternative to street light

தெருவிளக்கிற்கு மாற்றாக சீனத்து செயற்கை நிலவுகள்