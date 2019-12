சிறப்புக் கட்டுரைகள்

டிசம்பர் மாத ஏலத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி சான்றிதழ்கள் விற்பனை 10 சதவீதம் குறைந்தது + "||" + Sales of renewable energy certificates fell 10 percent at the December auction

டிசம்பர் மாத ஏலத்தில் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி சான்றிதழ்கள் விற்பனை 10 சதவீதம் குறைந்தது