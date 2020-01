சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நவம்பர் இறுதி நிலவரப்படி மத்திய அரசின் நிதிப்பற்றாக்குறை பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் 115 சதவீதம் + "||" + As of the end of November 115% of the federal government's budget deficit estimate

நவம்பர் இறுதி நிலவரப்படி மத்திய அரசின் நிதிப்பற்றாக்குறை பட்ஜெட் மதிப்பீட்டில் 115 சதவீதம்