சிறப்புக் கட்டுரைகள்

விட்டுக்கொடுத்த காதல் கெட்டுப்போவதில்லை + "||" + The love that has been left behind will not be lost

விட்டுக்கொடுத்த காதல் கெட்டுப்போவதில்லை