சிறப்புக் கட்டுரைகள்

இரண்டாவது நாளாக முன்னேற்றம்: சென்செக்ஸ் 227 புள்ளிகள் உயர்வு; நிப்டி 68 புள்ளிகள் அதிகரிப்பு + "||" + Progress on the second day: Sensex gains 227 points; Nifty 68 points increase

இரண்டாவது நாளாக முன்னேற்றம்: சென்செக்ஸ் 227 புள்ளிகள் உயர்வு; நிப்டி 68 புள்ளிகள் அதிகரிப்பு