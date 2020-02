சிறப்புக் கட்டுரைகள்

ஜனவரி இறுதி நிலவரம் சர்க்கரை உற்பத்தி 24% சரிவடைந்து 1.41 கோடி டன்னாக குறைந்தது - ஆலைகள் சங்கம் தகவல் + "||" + 24% decline in sugar production situation in the end of January At least 1.41 million tonnes

ஜனவரி இறுதி நிலவரம் சர்க்கரை உற்பத்தி 24% சரிவடைந்து 1.41 கோடி டன்னாக குறைந்தது - ஆலைகள் சங்கம் தகவல்