ரிசர்வ் வங்கியின் கொள்கை முடிவுகள் அறிவிப்பு வங்கிகளுக்கான கடன் வட்டி விகிதங்களில் மாற்றம் இல்லை - வளர்ச்சி மதிப்பீடு 5 சதவீதமாக நீடிக்கிறது + "||" + RBI policy results announcement No change in interest rates on loans to banks

