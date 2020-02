சிறப்புக் கட்டுரைகள்

6 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்குசில்லரை விலை பணவீக்கம் 7.59 சதவீதமாக உயர்வு + "||" + In the absence of 6 years Retail inflation rises to 7.59%

6 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவிற்குசில்லரை விலை பணவீக்கம் 7.59 சதவீதமாக உயர்வு