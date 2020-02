மாவட்ட செய்திகள்

சவுதி அரேபியா நாட்டில் இறந்த தொழிலாளியின் உடலை சொந்த ஊருக்கு கொண்டு வர வேண்டும்உதவி கலெக்டரிடம் உறவினர்கள் கோரிக்கை

The body of a dead worker in Saudi Arabia must be brought home

