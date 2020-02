சிறப்புக் கட்டுரைகள்

முதல் 10 மாதங்களில்நாட்டின் வர்த்தக பற்றாக்குறை ரூ.9.32 லட்சம் கோடியாக குறைந்தது + "||" + In the first 10 months The country's trade deficit Rs 9.32 lakh crore

முதல் 10 மாதங்களில்நாட்டின் வர்த்தக பற்றாக்குறை ரூ.9.32 லட்சம் கோடியாக குறைந்தது