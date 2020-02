சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நடப்பு வேளாண் பருவத்தில்உணவு தானியங்கள் உற்பத்தி 29.19 கோடி டன்னாக உயரும்வேளாண் அமைச்சகம் மதிப்பீடு + "||" + During the current agricultural season Foodgrains production will rise to 29.19 crore tonnes

நடப்பு வேளாண் பருவத்தில்உணவு தானியங்கள் உற்பத்தி 29.19 கோடி டன்னாக உயரும்வேளாண் அமைச்சகம் மதிப்பீடு