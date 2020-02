சிறப்புக் கட்டுரைகள்

2019 அக்டோபர்-டிசம்பர் காலாண்டில்அதானி பவர் இழப்பு ரூ.703 கோடி + "||" + For the October-December quarter of 2019 Adani Power losses Rs 703 crore

