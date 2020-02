சிறப்புக் கட்டுரைகள்

2019 டிசம்பர் இறுதி நிலவரம்தொலைபேசி இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை 117.24 கோடி + "||" + The number of telephone lines is 117.24 crores

2019 டிசம்பர் இறுதி நிலவரம்தொலைபேசி இணைப்புகளின் எண்ணிக்கை 117.24 கோடி