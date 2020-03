சிறப்புக் கட்டுரைகள்

உலக அளவில், நடப்பு 2020-ஆம் ஆண்டில்பசுமை கடன்பத்திர வெளியீடுகள் மூலம் 30,000 கோடி டாலர் திரட்டப்படும் + "||" + Worldwide by 2020 With Green Debt Issues 30,000 crores will be raised

உலக அளவில், நடப்பு 2020-ஆம் ஆண்டில்பசுமை கடன்பத்திர வெளியீடுகள் மூலம் 30,000 கோடி டாலர் திரட்டப்படும்