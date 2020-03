சிறப்புக் கட்டுரைகள்

பிப்ரவரி மாதத்தில்மொத்த விலை பணவீக்கம் 2.26 சதவீதமாக குறைந்தது + "||" + In the month of February Wholesale price inflation It was down to 2.26 per cent

