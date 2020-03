சிறப்புக் கட்டுரைகள்

அளவு அடிப்படையில்தாவர எண்ணெய் இறக்குமதி 10 சதவீதம் குறைந்தது + "||" + In terms of size Import of vegetable oil 10 percent down

அளவு அடிப்படையில்தாவர எண்ணெய் இறக்குமதி 10 சதவீதம் குறைந்தது