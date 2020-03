சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நிதி ஆண்டின் முதல் 11 மாதங்களில்புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையின் உற்பத்தி திறன் 8,443 மெகா வாட் உயர்வு + "||" + Of the Renewable Energy Department 8,443 MW increase in production capacity

நிதி ஆண்டின் முதல் 11 மாதங்களில்புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறையின் உற்பத்தி திறன் 8,443 மெகா வாட் உயர்வு