சிறப்புக் கட்டுரைகள்

வட கொரியாவில் கொரோனா பாதிப்பு இல்லையா உண்மை நிலை என்ன? + "||" + North Korea claims it has ZERO cases of coronavirus and claim they have conquered the outbreak - but experts say it's 'impossible'

வட கொரியாவில் கொரோனா பாதிப்பு இல்லையா உண்மை நிலை என்ன?