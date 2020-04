சிறப்புக் கட்டுரைகள்

ஸ்மார்ட் போனை பயன்படுத்தி கொரோனாவை கண்டறிய புதிய தொழில்நுட்பம்! + "||" + New technology to detect corona using smart phone!

ஸ்மார்ட் போனை பயன்படுத்தி கொரோனாவை கண்டறிய புதிய தொழில்நுட்பம்!