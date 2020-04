சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து தப்பிக்க கைகழுவ தேவைப்படும் தண்ணீர் எவ்வளவு? + "||" + How much water is required to Cleaning hands?

கொரோனா பாதிப்பில் இருந்து தப்பிக்க கைகழுவ தேவைப்படும் தண்ணீர் எவ்வளவு?