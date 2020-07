சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கொரோனாவின் 2-வது அலை வீசினால் 34 கோடி பேருக்கு வேலை பறிபோகும் ? + "||" + Another COVID-19 wave in 2nd half of 2020 could result in loss of 340 million full-time jobs: ILO

கொரோனாவின் 2-வது அலை வீசினால் 34 கோடி பேருக்கு வேலை பறிபோகும் ?