சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கொரோனா தொற்று உச்சத்தில் எவ்வளவு பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்? இந்திய அறிவியல் அமைப்பு கணிப்பு + "||" + In worst-case scenario, India could report over 6 crore Covid-19 cases by March 2021: IISc study

கொரோனா தொற்று உச்சத்தில் எவ்வளவு பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்படும்? இந்திய அறிவியல் அமைப்பு கணிப்பு