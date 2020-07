சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கோவேக்சின் தடுப்பூசி: 375 பேரிடம் முதல் கட்ட பரிசோதனை தொடங்கியதாக தகவல் + "||" + First phase trial of Covaxin, India’s Covid-19 vaccine, starts on 375 people: Report

