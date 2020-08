சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நிலவின் மேல்பரப்பில் சந்திரயான்-2 ரோவர்; நாசா புகைப்படங்களை ஆராய்ந்து சென்னை என்ஜினீயர் கண்டுபிடிப்பு + "||" + Techie from Chennai claims Chandrayaan 2 rover intact, uses Nasa images to show it moved a few metres

நிலவின் மேல்பரப்பில் சந்திரயான்-2 ரோவர்; நாசா புகைப்படங்களை ஆராய்ந்து சென்னை என்ஜினீயர் கண்டுபிடிப்பு