சிறப்புக் கட்டுரைகள்

போயிங் 737 மேக்ஸ் விமானங்கள்: 20 மாதங்களாக நீடித்த தடை முடிவுக்கு வந்தது + "||" + Boeing 737 MAX, subject of two air crash investigations, gets FAA nod to fly again

போயிங் 737 மேக்ஸ் விமானங்கள்: 20 மாதங்களாக நீடித்த தடை முடிவுக்கு வந்தது