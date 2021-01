சிறப்புக் கட்டுரைகள்

குடல் அழற்சி நோய், பெருங்குடல் புண்ணுக்கு அருமருந்தாகிறதா? பழைய சோறு குணமாக்கும் தன்மை பற்றி தமிழக சுகாதாரத்துறை ஆய்வு + "||" + Is it an antidote for inflammatory bowel disease and peptic ulcer?

குடல் அழற்சி நோய், பெருங்குடல் புண்ணுக்கு அருமருந்தாகிறதா? பழைய சோறு குணமாக்கும் தன்மை பற்றி தமிழக சுகாதாரத்துறை ஆய்வு