சிறப்புக் கட்டுரைகள்

புதியவகை கொரோனாவுக்கு எதிராக ‘கோவேக்சின்’ தடுப்பூசி செயல்படும் என்பதற்கு ஆதாரம் உள்ளதா?சுகாதார நிபுணர்கள் சந்தேகம் + "||" + Experts question government's claim of Covaxin efficacy against new coronavirus strains

புதியவகை கொரோனாவுக்கு எதிராக ‘கோவேக்சின்’ தடுப்பூசி செயல்படும் என்பதற்கு ஆதாரம் உள்ளதா?சுகாதார நிபுணர்கள் சந்தேகம்