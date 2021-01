சிறப்புக் கட்டுரைகள்

இந்தியாவில் ஆபரண தங்கத்தின் தேவை 42 சதவீதம் குறைவு + "||" + India’s gold demand dips to 25-yr low in ’20 due to Covid

இந்தியாவில் ஆபரண தங்கத்தின் தேவை 42 சதவீதம் குறைவு