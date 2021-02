சிறப்புக் கட்டுரைகள்

5 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் மரக்கிளையில் நின்றபடி சுற்றுலா பயணிகளை மெய்சிலிர்க்க வைத்த வரையாடு + "||" + Drawing to entice tourists to stand on a tree branch at an altitude of 5 thousand feet

5 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் மரக்கிளையில் நின்றபடி சுற்றுலா பயணிகளை மெய்சிலிர்க்க வைத்த வரையாடு