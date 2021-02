சிறப்புக் கட்டுரைகள்

வாயை ஆராய்ந்தால் (புற்று) நோயை கண்டறியலாம்.. + "||" + You can diagnose the Cancer disease by examining the mouth

வாயை ஆராய்ந்தால் (புற்று) நோயை கண்டறியலாம்..