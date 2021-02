பறவைகளின் நண்பர்: சலீம் அலி

வாழ்நாளின் பெரும் பகுதியை பறவைகள் வாழ்வு, இயற்கைப் பாதுகாப்புக்காக செலவிட்ட பறவையியல் ஆர்வலர் சலீம் அலி.

இவருடைய முழு பெயர் சலீம் மொய்சுத்தின் அப்துல் அலி.





அவரைப் பற்றிய அரிய முத்துக்கள் எட்டு...





1.சலீம் அலி 1896-ம் ஆண்டு மும்பையில் பிறந்தார். சிறு வயதில் பெற்றோரை இழந்த இவர், 1913-ம் ஆண்டு மெட்ரிகுலேசன் படிப்பை முடித்து மும்பை தூய சவேரியார் கல்லூரியில் படித்தார். சிட்டுக் குருவி மேல் உள்ள ஆர்வத்தால் அப்போது அவரது மனம் பறவைகளைச் சுற்றியே சிறகடித்தது. மும்பை இயற்கை வரலாற்றுக் கழகத்தின் கவுரவச் செயலாளராக இருந்த டபுள்யூ.எஸ்.மில்லர்ட் (W.S.Millard) என்பவரை சந்தித்தார். இவரது உதவியுடன் பறவைகளை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது, எப்படி பாதுகாப்பது போன்ற விவரங்களை சலீம் அலி தெரிந்துகொண்டார்.





2.பறவைகளின் பழக்கவழக்கங்கள், நடவடிக்கைகள் பற்றி அறியும் ஆவல்கொண்ட இவர் புதுப்புது பறவை மாதிரிகள், இறகுகளை சேகரித்தார். தேசிய வரலாற்றுக் கழக அருங்காட்சியகத்தில் கைடு (வழிகாட்டி)ஆக பணிபுரிந்தார்.





3.1932-ம் ஆண்டு பறவைகள் குறித்த ஆராய்ச்சி முடிவுகளை கேரளப் பறவைகள் (The Birds of Kerala) என்ற நூலாக வெளியிட்டார். பறவையியலுக்காக (Ornithology) பத்திரிகை ஒன்றை நடத்தினார். 1942-ம் ஆண்டு இந்தியப் பறவைகள் (The Book of India Birds) என்றும் அரிய நூலை எழுதி வெளியிட்டார். 1955-ம் ஆண்டு சிக்கிம் பறவைகள் (Birds of Sikkim) என்ற நூலை வெளியிட்டார். பின்னர் 1974-ம் ஆண்டு

இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் பறவைகள் பற்றிய கையேடு (Handbook of Birds of India and Pakiston) என்ற பத்து மாபெருந்தொகுதிகள் கொண்ட நூலாக வெளிவந்தது.





4.தேசிய அளவில் பறவைகள் சரணாலயம் அமைப்பதில் இவரது தொண்டு மகத்தானது. பறவைகளின் நண்பனாக, பாதுகாவலராக விளங்கியதோடு, இயற்கை பாதுகாப்பிலும் பெரும் நாட்டம் கொண்டிருந்தார்.





5.ஒரு குருவியின் வீழ்வு (The fall of a saprrow) என்ற அவரின் சுயசரிதை மூலம் இந்திய இளைஞர்களுக்கு பல அரிய உண்மைகளை கூறினார். நாடு முழுவதும் சுற்றி, பறவைகளைப் பற்றி ஆய்வு மேற்கொண்டார். இவரது இந்தியப் பறவைகள் பற்றிய கையேடு என்ற புத்தகம் மறுபதிப்பு செய்யப்பட்டு உள்ளது.





6.நாட்டில் முதன்முதலில் பறவைகளைப் பற்றிய முழுமையான தகவல்களை திரட்டத் தொடங்கியது இவர்தான். மும்பை இயற்கை வரலாற்றுக் கழக புரவலராக இருந்தார். தன்னார்வத்தினால் பல அரிய கண்டுபிடிப்புகள் நிகழ்த்திய இவருக்கு பத்மபூஷண், பத்மவிபூஷண் விருதுகள் வழங்கப்பட்டன. இவை மட்டுமின்றி, பல நாடுகளில் இருந்தும் பல்வேறு விருதுகள், சிறப்பு பட்டங்கள், பரிசுகள் பெற்றுள்ளார்.





7.பறவைகளைப் பற்றி அறிந்துகொள்வதை பொழுது போக்காக இல்லாமல், வாழ்க்கைப் பணியாகவே மேற்கொண்ட இவரை பறவைகளைப் பற்றிய நடமாடும் கலைக்களஞ்சியம் என்றே அழைத்தனர்.





பறவைகள் பற்றி ஏராளமான கட்டுரைகள், நூல்கள் எழுதியுள்ளார். இந்திய- பாகிஸ்தான் பறவைகளின் கையேடு, சுய சரிதை நூலான சிட்டுக்குருவியின் வீழ்ச்சி ஆகியவை உலக புகழ் பெற்றவை.





8.பறவைகளின் பாதுகாப்புக்காக வாழ்நாளின் பெரும் பகுதியை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட சலீம் அலி 1987-ம் ஆண்டு இறந்தார்.