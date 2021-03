சிறப்புக் கட்டுரைகள்

பிடிவாதக்காரன், சுயநலவாதி வார்த்தைகளை சொல்லி காயப்படுத்தாதீங்க - குழந்தைகளின் குமுறல் + "||" + Do not be hurt by the words of a stubborn, selfish person.- The murmur of children

பிடிவாதக்காரன், சுயநலவாதி வார்த்தைகளை சொல்லி காயப்படுத்தாதீங்க - குழந்தைகளின் குமுறல்