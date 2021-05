தேசிய செய்திகள்

கொரோனாவின் 3-வது அலையை சந்திக்க தயாராக இருக்க வேண்டும் - முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர் + "||" + Coronavirus phase three is inevitable says Principal Scientific Advisor to Centre

கொரோனாவின் 3-வது அலையை சந்திக்க தயாராக இருக்க வேண்டும் - முதன்மை அறிவியல் ஆலோசகர்