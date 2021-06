சிறப்புக் கட்டுரைகள்

புதுமை விவசாயியாக மாறிய ஆசிரியர் வடிவமைக்கும் ‘நெல் கலை’ + "||" + ‘Paddy Art’ designed by a teacher who has become an innovative farmer

புதுமை விவசாயியாக மாறிய ஆசிரியர் வடிவமைக்கும் ‘நெல் கலை’