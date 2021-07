சிறப்புக் கட்டுரைகள்

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் துப்பாக்கி சுடும் அணியில் பதக்க வாய்ப்பு உள்ள வீரர்கள் + "||" + Tokyo Olympics: How many medals can India win in shooting?

டோக்கியோ ஒலிம்பிக் துப்பாக்கி சுடும் அணியில் பதக்க வாய்ப்பு உள்ள வீரர்கள்