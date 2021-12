சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கழிவுகளில் கலை நயமிக்க ரோபோ சிற்பம் + "||" + Sculpture of an art-driven robot in the waste

கழிவுகளில் கலை நயமிக்க ரோபோ சிற்பம்