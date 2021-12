விண்வெளியில் முடி வெட்டுவது எப்படி சாத்தியம்..?

விண்வெளியில் இருக்கும் சர்வதேச விண்வெளி மையமானது, உலகம் முழுதும் உள்ள விண்வெளி வீரர்கள் தங்கியிருந்து ஆராய்ச்சி சம்பந்தப்பட்ட வேலைகளை மேற்கொள்ளும் இடமாக உள்ளது.

விண்வெளியில் பூமியில் இருப்பதை போன்றே தலைமுடியை வாருவதற்கு, கழிவறையை பயன்படுத்துவதற்கு மற்றும் தலைமுடியை வெட்டுதல் உள்ளிட்ட மேலும் இதுபோன்ற அன்றாட நடவடிக்கைகளுக்கென பிரத்யேகமாக சாதனங்கள் வடிவமைக்கப்பட்டு உள்ளன.

விண்வெளியில் பூமியை போன்று தலைமுடியை அவ்வளவு எளிதில் வெட்ட முடியாது.அங்கு புவியீர்ப்பு விசை என்பது சுத்தமாக இருக்காது.

இந்த நிலையில், சமீபத்தில் விண்வெளி வீரர் ஒருவர் தான் எவ்வாறு முடி வெட்டுகிறேன் என்பதை வீடியோ மூலம் வெளியிட்டுள்ளார்.மத்தியாஸ் மாவ்ரெர் என்ற அந்த விண்வெளி வீரர் இந்த வீடியோவை சமூக வலைதளத்தில் பகிர்ந்துள்ளார்.

அந்த வீடியோவில், அமெரிக்காவை சேர்ந்த விண்வெளி வீரர் ராஜா சாரி என்பவர், மத்தியாஸின் முடியை வெட்டிக் கொண்டிருக்கிறார்.

Step into the space salon where barber @astro_raja is a man of many talents 🚀💈💇‍♂️ Because none of us want hair in our eyes, or – even worse – the @Space_Station systems, our hair clippers come with a vacuum attached. Five stars for this space stylist's service ⭐️😉 #CosmicKisspic.twitter.com/dDsXHaSgG5