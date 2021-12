வாஷிங்டன்,

நாசாவின் கிறிஸ்துமஸ் பரிசாக பிரம்மாண்ட தொலைநோக்கி விண்ணில் ஏவப்படுகிறது.உலகின் மிகப்பெரிய மற்றும் சக்திவாய்ந்த விண்வெளி அறிவியல் தொலைநோக்கியாக ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

ஜேம்ஸ் வெப் தொலைநோக்கி 21.3 அடியில் முதன்மை கண்ணாடியை கொண்டதாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ரூ.1000 கோடியில் இந்த பிரம்மாண்ட தொலைநோக்கி உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

மிகவும் சக்தி வாய்ந்த பெரிய விண்வெளி அறிவியல் தொலைநோக்கி இந்திய நேரப்படி இன்று மாலை 5.50 மணிக்கு விண்ணில் ஏவப்படுகிறது.

தென் அமெரிக்க கண்டத்திலுள்ள ஏவுதளமான பிரெஞ்சு கயானாவில் இருந்து ஏரியன் ராக்கெட் மூலம் விண்வெளிக்கு பயணிக்க உள்ளது.

✅ Rollout complete!



The James Webb Space Telescope and the @ariane5 rocket it’s riding on are all settled in their final position on Earth. Next step: launch on Dec. 25 at 7:20 am ET (12:20 UTC) to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/ip2P4oAxJW



📸: NASA/Bill Ingalls pic.twitter.com/kkk4JDd5tu