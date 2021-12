22 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ஆஸ்திரேலியாவில் தென்பட்ட அரிய வகை நடக்கும் மீன்..!

ஹோபர்ட்,

ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கும் டாஸ்மானியா தீவின் கடற்கரையில் மிக அரிய வகையான ‘நடக்கும் மீன்’ 22 வருடங்களுக்கு பின் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது.

காமன்வெல்த் அறிவியல் மற்றும் தொழில்துறை ஆராய்ச்சி நிறுவனம்(சி எஸ் ஐ ஆர் ஓ) இந்த அழிந்து வரும் மீன் இனத்தை கண்டதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

A very rare walking fish has been spotted for the first time in 22 years! Was that on your 2021 bingo card? 🐟 We’ve confirmed that the endangered pink handfish has been seen in a marine park off Tasmania’s south-west coast. https://t.co/nYFRsxk7Lf

இந்த பிங்க் நிற மீன், முதன்முதலாக 1999ம் ஆண்டு கண்டுபிடிக்கப்பட்டது.ஒரு காலத்தில் அதிக அளவில் கடற்கரைகளில் தென்பட்ட இந்த மீன் இனம், பிற்காலத்தில் டெர்வெண்ட் கடற்கரை முகத்துவாரங்களில் மட்டும் தென்படும் வண்ணம் அதன் இனம் குறைந்து போனது.

Rare #fish that walks on hands, found near Tasmanian coast after more than two decades. The pink handfish has been spotted only 4 times, last seen by a diver in 1999 in #Tasmania. Marked as endangered, it's a member of the anglerfish family. #Australia#Marine#Biology#Aquaticpic.twitter.com/Bg2jsLCski