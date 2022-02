சிறப்புக் கட்டுரைகள்

மருமகளை மகளாக பாவிக்கும் மாமியார்; படிக்கவைத்து மறுமணம் செய்து கொடுத்தார் + "||" + Mother-in-law who uses daughter-in-law as daughter; Read and remarried

மருமகளை மகளாக பாவிக்கும் மாமியார்; படிக்கவைத்து மறுமணம் செய்து கொடுத்தார்