சிறப்புக் கட்டுரைகள்

11 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் கால்பந்து மைதானம் + "||" + Football field at an altitude of 11 thousand feet

11 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் கால்பந்து மைதானம்