சிறப்புக் கட்டுரைகள்

பருவநிலை மாற்றத்தால் உலகம் முழுவதும் காபி தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம்! + "||" + Coffee May Become More Scarce & Expensive Thanks to Climate Change: New Research

பருவநிலை மாற்றத்தால் உலகம் முழுவதும் காபி தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அபாயம்!